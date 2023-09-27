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الحغبير يفتتح معرض JOHOME للمستلزمات المنزلية في مكة مول

27 سبتمبر 2023
الحغبير يفتتح معرض JOHOME للمستلزمات المنزلية في مكة مول
وطنا اليوم: افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير  مساء الثلاثاء ، بحضور  وفد كبير من رجال الاعمال السعوديين، فعاليات معرض JOHOME للمستلزمات المنزلية المخصص للبيع المباشر وللتعاقدات التجارية في المركز الأردني للمعارض الدولية / قاعات مكة مول. 
وبشارك في المعرض الذي تنظمه غرفة صناعة عمان ويستمر حتى يوم السبت القادم، عدد كبير من الشركات الصناعية الأردنية العاملة في مجال صناعة  المنظفات والمعقمات، الورق الصحي  والبياضات، مستحضرات التجميل، الأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.
ويشتمل المعرض الذي يفتح أبوابه يوميًا من الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلاً، ويستهدف تجار الجملة والمفرق في الأردن والمنطقة العربية، حيث تم تخصيص اوقات خاصة لزيارة التجار، فيما سيتم تخصيص الفترة من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء للجمهور، كما سيقام ضمن فعاليات المعرض بانوراما الصناعة الأرنية التي تتضمن عرضا فنيا يظهر قوة الصناعة الأردنية، اضافة الى توزيع جوائز  قيمة على مدار الساعة لزوار المعرض، كما سيقام خلال المعرض ركنا للأطفال مع فريق متخصص وكذلك ركنا للضيافة يتضمن تقديم عينات مجانية من المنتجات الغذائية والحلويات الأردنية، و سيكون الدخول للمعرض بالمجان.

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