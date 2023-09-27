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التربية تدعو للتصويت للمعلمين الأردنيين في مسابقة جائزة محمد بن زايد

27 سبتمبر 2023
التربية تدعو للتصويت للمعلمين الأردنيين في مسابقة جائزة محمد بن زايد

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم الى التصويت للمعلمين الأردنيين المتأهلين للمرحلة النهائية لجائـــزة محمد بن زايـــد لأفضـل معلــــم وهم المعلمة جواهر الغويري والمعلم احمد ابو شندي من خلال الرابط https://vote.mbzaward.ae
ويأتي ذلك في سياق مشاركة الوزارة في الدورة الرابعة لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
وبينت أنه يحق للشخص التصويت لمشارك/ مشاركة واحد فقط، حيث سينتهي التصويت يوم الخميس 28/9/2023 الساعة 11 ظهرًا بتوقيت الأردن


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