شكاوى من تجمع العمال في ساحة العين بالسلط

وطنا اليوم:شكا مواطنون في مدينة السلط من تجمع العمالة الوافدة في ساحة العين، والتي تعتبر ضمن المسار السياحي للمدينة بعد أن ادرجت مدينة السلط على قائمه التراث العالمي.

وقال أصحاب منشآت سياحية في ساحة العين إن تجمع عمال الإنشائات بشكل غير لائق امام السياح والمواطنين، يشوه صورة السياحة والساحة، وهي معلم تراثي للمدينة.

الناشط الاجتماعي في مدينة السلط كمال قطيشات، قال إن تجمع العمالة الوافدة ضمن المسار السياحي للمدينة يؤثر على الحركة السياحية وعلى الشكل الجمالي للمدينة.

من جهته عضو بلدية السلط المهندس المثنى عربيات، أكد أن بلدية السلط وضعت لوحة تدعو على عدم تجمع العمال في ساحة العين، فيما وفرت لهم أماكن بديلة.

وقال عربيات إن غاية ساحة العين “تراثية” وأقيم بها العديد من الفعاليات والمشاريع والاصل ان تكون وجه سياحي للمدينة، فيما يؤثر تجمع العمال على الحركة السياحية وعلى حركة الشراء والمواطنين