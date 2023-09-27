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الاحتلال يكشف عن إحباط خطة لاغتيال بن غفير

27 سبتمبر 2023
الاحتلال يكشف عن إحباط خطة لاغتيال بن غفير

وطنا اليوم:زعم جهاز الأمن العام التابع للاحتلال الإسرائيلي”الشاباك” إحباط خلية لصالح إيران واعتقال 5 فلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، خططوا للمس بشخصيات بارزة بينها وزير الأمن بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير.
وبحسب “الشاباك”، فقد أحبطت عملية ضخمة كانت تستهدف عدة تفجيرات ضخمة فى وقت واحد، وادعى أن الخلية تتكون من 5 افراد من الضفة الغربية والداخل المحتل.
وأشار إلى أنه في عملية مشتركة جرى إحباط خلية إرهابية في الداخل المحتل، بتوجيه من عناصر أمن إيرانيين بغية تنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة استقرار كيان الاحتلال.

خلفيات جنائية
وقال “الشاباك” إن التحقيقات كشفت عن طريقة عمل إيرانية باستخدام مستوطنين، ممن لديهم خلفية جنائية لافتة إلى انه تم تجنيدهم لصالح تنفيذ اعتداءات في منصات عمل إجرامية مقابل مبالغ مالية.
وقال رئيس الشاباك رونين بار من جهته، إنه اجتمع الثلاثاء مع بن غفير وأبلغه بتفاصيل الحادثة


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