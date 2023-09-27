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الملك يرعى الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

27 سبتمبر 2023
الملك يرعى الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:رعى جلالة الملك عبدالله الثاني الاحتفال الديني الكبير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أقيم الأربعاء في قصر الحسينية.
وبدأ الحفل، الذي حضره سمو الأمير هاشم بن الحسين ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم.
وتلقى جلالته برقيات تهنئة من قادة دول شقيقة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف التي تصادف، اليوم الأربعاء.
وأعرب مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله، عز وجل، هذه الذكرى العطرة على جلالته وعلى الشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
كما تلقى جلالته بهذه المناسبة برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.
وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة الجليلة.


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