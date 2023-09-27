نقابة الأطباء: مطعوم MR آمن وفعال وضروري

وطنا اليوم:أكد رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور رشيد ابداح، أن حملة التطعيم الوطني التي تقوم بها فرق وزارة الصحة الأردنية وبالتعاون مع جهات عالمية لزيادة التحصين المناعي ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية هي حملات ضرورية ومتبعة عالميا لسد الفجوات المناعية بين الأطفال و الناتجة عن انخفاض نسب التطعيم والتي حدثت خلال فترة جائحة كورونا مما ادى الى ظهور حالات جديدة بين الاطفال والبالغين .

وشدد في منشور على صفحة نقابة الأطباء على “الفيسبوك” اليوم الأربعاء على أن المطعوم الثنائي المستخدم بالحملة MR-Vac هو مطعوم آمن وفعال ومستخدم منذ سنوات طويلة بالعالم، وأن مأمونيته مثبتة بابحاث علمية وهو مجاز من قبل منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية العالمية الأخرى، مشيرا إلى أن الشركة المصنعة له هي شركة رأئدة في مجال صناعة المطاعيم حيث تم انتاج ما يزيد عن مليار مطعوم منذ عام 2000