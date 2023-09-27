حملة لإزالة أكشاك ولوحات إعلانية في الشونة

وطنا اليوم:أظهرت مقاطع فيديو عمليات إزالة أكشاك ومبانٍ ولوحات إعلانية مخالفة على طريق جسر الملك حسين في منطقة لواء الشونة الجنوبية في محافظة البلقاء.

أصحاب المحلات قالوا: “إنهم حصلوا على تراخيص من بلدية الشونة، معربين عن استغرابهم من قرار إزالة الأكشاك واللوحات الإعلانية”.

من جانبه، أكد متصرف لواء الشونة الجنوبية الدكتور علي الحيصة، على ضرورة تنفيذ القانون على الجميع، مشيرًا إلى أن الاعتداءات من قبل أصحاب المحلات على طريق جسر الملك حسين تعيق حركة المرور وتشكل مشكلة.

وأشار إلى أنه تم تنبيه الأطراف المعنية قبل أسبوعين بضرورة إزالة الاعتداءات على الشارع الرئيس، وتمت العملية بواسطة كوادر الأشغال العامة بعدما لم يستجيب بعض أصحاب الأكشاك للإنذارات.

بدوره، أكد الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان ، أن الوزارة نفذت حملة لإزالة الاكشاك والمباني واللوحات الإعلانية المخالفة على طريق جسر الملك حسين في لواء الشونة الجنوبية بالتعاون مع الحاكم الإداري ومديرية الأمن العام.

وأوضح أن هذه الحملة جزء من سلسلة حملات تنفذها الوزارة على الطرق الرئيسية بهدف إزالة الاعتداءات على حرم الطرق وضمان السلامة العامة.

وأشار إلى أنه تم إصدار إنذارات لأصحاب الأكشاك المخالفة بهدف إزالتها وأن العملية تمت بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد أن الوزارة ستستمر في تنفيذ مثل هذه الحملات للمحافظة على سلامة الطرق ومنع أي اعتداءات أو تجاوزات.

وكانت كوادر وزارة الأشغال العامة نفذت حملة لإزالة أكشاك ومبانٍ ولوحات إعلانية مخالفة بحجة اعتدائها على طريق جسر الملك حسين في لواء الشونة الجنوبية في محافظة البلقاء