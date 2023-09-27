مجهول يضرم النار بمركبة في المفرق

وطنا اليوم:أقدم مجهول، فجر الأربعاء، على إضرام النار بمركبة في الوسط التجاري بمحافظة المفرق.

وقال مصدر، إن كوادر الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق، حيث عملت إلى إخماده.

وأضاف أن الحريق تسبب بأضرار كبيرة في المركبة، دون وقوع إصابات بشرية.

وذكر مالك المركبة إنه سمع أصوات صراخ من جيرانه قرابة الساعة 03:40 فجرا، لإيقاظه وإخباره باحتراق مركبته.

وأكد أنه وأضاف أنه من المتسبب بالحريق، مطالبا الأجهزة الأمنية بالعثور على مفتعل الحريق وتقديمه للعدالة