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البوتاس العربية تهنىء الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف

27 سبتمبر 2023
البوتاس العربية تهنىء الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:يتشرف رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية، وجميع العاملين في الشركة، برفع أسمى أيات التهنئة والتبريك إلى مقام صاحب جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، وولي العهد، والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى ميلاد هادي البشرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبهذه المناسبة الجليلة نستذكر سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ رسالة ربه للبشرية كافة، وما قدمه للإنسانية من قيم ومبادئ سامية.
نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأردن وشعبه وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والرفعة والبركات
وكل عام وأنتم بخير


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