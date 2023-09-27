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المنتخب الوطني للتايكواندو يضمن 3 ميداليات بدورة الألعاب الآسيوية

27 سبتمبر 2023
المنتخب الوطني للتايكواندو يضمن 3 ميداليات بدورة الألعاب الآسيوية

وطنا اليوم:تأهل لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، زيد مصطفى، إلى نهائي وزن تحت 68 كغم، بدورة الألعاب الآسيوية.
وحقق لاعب المنتخب الوطني الفوز على اللاعب الإيراني ماتن رضائي.
في المقابل بلغ لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو صالح الشرباتي الدور نصف النهائي وبذلك يضمن ميدالية ثالثة للأردن بدورة الألعاب الآسيوية بعد مباراة مثيرة مع اللاعب الأوزبكي جايسونوف جاسوربي


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