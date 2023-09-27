استقالة رئيس البرلمان الكندي بعد فضيحة .. ما علاقة زيلينسكي؟

وطنا اليوم:أعلنَ رئيس البرلمان الكندي أنتوني روتا، استقالته بعد (فضيحة) أثيرت عندما طلب من المشرّعين تكريم رجل كان عضوًا في فرقة “فافن إس إس”، الجناح العسكري للحزب النازي السابق، والتي كانت متورطة في ارتكاب ما يعرف بالمحرقة (الهولوكوست).

وقال روتا لمجلس العموم في أوتاوا: “عمل البرلمان أهم من أي واحد منا. لذا يجب أن أستقيل من منصب رئيس البرلمان. أنا نادم بشدة”.

وكانَ روتا من المشرعين تكريم الرجل في تعليقات تزامنت مع زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أوتاوا يوم الجمعة. وللاحتفال بهذه المناسبة (زيارة الرئيس الأوكراني)، تمت دعوة أحد قدامى المحاربين الأوكرانيين الكنديين من الحرب العالمية الثانية إلى البرلمان، حيثُ حظي ياروسلاف هونكا (98 عامًا) بحفاوة بالغة ووصف بأنه “بطل أوكراني”.

لكن روتا اكتشف لاحقًا أنّ هونكا خدم بالفعل تحت حكم النازيين ضدّ السوفيت

وأعلنت جمعية الدفاع عن الجالية اليهودية في كندا الأحد أن هذه التصريحات “تتجاهل خدمة هونكا في فرقة فافن غرينادير الرابعة عشرة التابعة لقوات الأمن الخاصة، وهي وحدة عسكرية نازية جرائمها ضد الإنسانية خلال المحرقة موثقة بشكل واسع”.

وقدّم روتا اعتذاراته الأحد. وقال في بيان مكتوب: “الجمعة.. بعد خطاب رئيس أوكرانيا، أشدت بشخص ثم حصلت على معلومات جديدة جعلتني أندم على ذلك”.

وأوضح أنه كان وراء هذه المبادرة كون هونكا من دائرته الانتخابية ولهذا السبب تركز الاهتمام عليه.

وتابع: “أود خصوصاً أن أقدم اعتذاري الصادق للجاليات اليهودية في جميع أنحاء كندا وحول العالم”، مضيفاً: “أنا المسؤول الوحيد عن هذه المبادرة وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك”.

ولكن واجه روتا دعوات متزايدة وملحة إلى الاستقالة. وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي لصحافيين الثلاثاء في أروقة البرلمان “ما حدث الجمعة غير مقبول على الإطلاق”