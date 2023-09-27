لتغطية الطلب.. المياه تخطط لزيادة الاستخراج من حوض الديسي

وطنا اليوم:عقدت في عمّان، الثلاثاء، ورشة عمل لتقييم وإدارة موارد المياه الجوفية العميقة في إطار إطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الشراكة بين وزارة المياه والري/سلطة المياه والوكالة الفرنسية للتنمية، وهيئة المسح الجيولوجي الفرنسي؛ بهدف تقييم وإدارة موارد المياه الجوفية العميقة في حوض الديسي.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، يهدف المشروع إلى تحديث المعرفة النوعية والكمية لطبقة المياه الجوفية العميقة في حوض الديسي، مع الاستفادة من خبرتها الواسعة في سياق مماثل في الدول المجاورة.

وأضاف البيان أن نظام طبقة المياه الجوفية لمجموعة رم / الديسي الواقع في جنوب الأردن والمشترك مع المملكة العربية السعودية يوفر موردا مائياً استراتيجيا للبلاد، ويشكل ما يزيد عن 25% من إمدادات مياه الشرب في الأردن.

وتخطط وزارة المياه والري لزيادة الاستخراج من طبقة الديسي بنحو 20% في السنوات المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد على المياه من خلال تنفيذ مشاريع جديد للآبار العميقة في وسط الأردن لزيادة إمدادات المياه إلى عمان، بحسب البيان.

ووفق البيان، سيتم تنفيذ المشروع خلال عامين وذلك على مرحلتين، الأولى لدراسة التقييم التفصيلي للموارد المائية في جنوب الأردن (حقول آبار الدبيديب والعقبة) ويركز على مصادر وتراكيز العناصر المشعة والتغيرات التي تطرأ على المياه مع زيادة معدلات الاستخراج، فيما يجري في الثانية تقييم على المستوى الإقليمي لطبقة المياه الجوفية العميقة بحيث تشمل تحديث النموذج الإقليمي لتدفق المياه الجوفية في طبقة الديسي.

كما يحتوي المشروع على تحديث مختبرات سلطة المياه، وبرنامج بناء قدرات مكثف للعاملين في وزارة المياه والري وسلطة المياه.