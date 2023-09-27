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إغلاق مصنع غذائي وتوقيف 6 بائعي محروقات على الطرق في المفرق

منذ 8 ثواني
إغلاق مصنع غذائي وتوقيف 6 بائعي محروقات على الطرق في المفرق

وطنا اليوم:أغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة المفرق مصنعا غذائيا لمخالفته شروط الصحة والسلامة العامة بحسب محافظ المفرق سلمان النجادا.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم، أن إغلاق المصنع جاء لعدم تطبيقه لاشتراطات الصحة والسلامة العامة وإشكاليات أخرى تتعلق بالتراخيص القانونية المطلوبة، لافتا إلى أن لجنة السلامة العامة في المحافظة ومن خلال إطلاعها على أوضاع المصنع المختص بالمواد الغذائية على أرض الواقع عمدت إلى إغلاقه لحين تصويب أوضاعه وتجديد التراخيص القانونية المطلوبة.
وشدد النجادا على أن غذاء المواطن يعد من الخطوط الحمراء التي لا يمكن السماح بتجاوزها والتلاعب بها، موضحا أنه يتوجب تطبيق جميع الشروط الصحية وإجراءات السلامة العامه والتراخيص المطلوبة لضمان حصول المواطنين على غذاء صحي وسليم.
وبين النجادا أنه تم اليوم توقيف 6 أشخاص على خلفية قيامهم ببيع المشتقات النفطية على جوانب الطريق، ما يشكل مخالفة قانونية صريحة لعملية بيع المشتقات النفطية، ويشكل خطرا على المواطنين جراء السلبيات التي ترافق تخزين تلك المواد وبيعها على جوانب الطريق


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