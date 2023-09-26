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البنك الأردني الكويتي يحصل على المركز الاول في مسابقة (خطابات الضمان الرقمية)

26 سبتمبر 2023
البنك الأردني الكويتي يحصل على المركز الاول في مسابقة (خطابات الضمان الرقمية)

وطنا اليوم:“في أطياف الشراكة الاستراتيجية مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص (جوباك) المتمثلة بالرعاية الذهبية لبرنامج التكنولوجيا المالية (JOIN FINCUBATOR)، اعرب الرئيس التنفيذي للبنك الاردني الكويتي هيثم البطيخي عن سعادته و فخره بالإنجاز الذي تم تحقيقه و حصول البنك على المركز الأول في مسابقة “خطابات الضمان الرقمية” ، و التي تم عقدها من قبل الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص (جوباك) بين البنوك الراعية لبرنامج التكنولوجيا المالية (JOIN FINCUBATOR).
وبهذه المناسبة قال : أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لكوادر البنك الأردني الكويتي الذين بذلوا جهدا استثنائيا لتطبيق خدمة “خطابات الضمان الرقمية” خلال عشرة أيام فقط. و لن ننسى تقديم الشكر الجزيل لفريق الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص (جوباك) على تنظيمهم الاحترافي للمسابقة و الحفل.”


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