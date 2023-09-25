بنك ABC يطرح منصة مدفوعات فورية للمؤسسات باستخدام تقنية البلوك تشين

وطنا اليوم:بنكABC هو أول بنك في منطقة الشرق الأوسط يقوم بإطلاق نظام سريع للمدفوعات عبر الحدود إلى قنوات مالية محددة تابعة لشركات ومؤسسات باستخدام جي بي مورجان كوين سيستيمز. وتعتمد كوين سيستيمز على تقنية البلوك تشين، وهي عبارة عن شبكة مدفوعات وسجل حسابات للودائع، وهي موجودة على منصة أونيكس التابعة لجي بي مورجان.

ويأتي هذا الإطلاق التجريبي لخدمة الدفع الجديدة في ظل التعاون الوثيق بين بنك ABC ومصرف البحرين المركزي، حيث قدم المصرف مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذه المبادرة، منها دمج وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة التي تعتمد على تقنية بلوك تشين في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد/ رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي قائلًا: ” بعد تعاوننا الوثيق على مدى السنتين الماضيتين مع بنك جي بي مورجان وبنك ABC لتجربة تنفيذ المعاملات التجارية عبر الحدود بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية باستخدام جي بي مورجن كوين سيستيمز، يسرنا أن نشهد الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة المصرفية المبتكرة من قبل بنك محلي. تتماشى هذه المبادرة مع الرؤية الاستراتيجية لمصرف البحرين المركزي، والمتمثلة في تبني الابتكار والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين من خلال توفير تقنيات محدثة لتسهيل عملية المدفوعات عبر الحدود، مما يدعم التجارة بين البحرين والولايات المتحدة وبالتالي يحفز النشاط الاقتصادي بين البلدين. نشيد بجهود بنك ABC ونثني على التزامه بتطوير خدماته المصرفية باستخدام التقنيات العالمية الحديثة.”

ومن جانبه، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “بصفتنا بنك متمركز في منطقة الشرق الأوسط ونزاول أعمالنا في خمس قارات مختلفة، فنحن نبحث دائمًا عن أفضل ابتكارات الصيرفة العالمية لنجلبها إلى المنطقة. إن تقديم خدمة لتسوية المدفوعات عالية القيمة عبر الحدود من خلال خدمة جي بي مورجان كوين سيستيمز تمكنا من التقليل من فترات التسوية المالية التقليدية بشكل كبير وتحقيق منافع مالية للعملاء. نواصل إلتزاما بتمكين تحقيق رؤية البحرين للاقتصاد الرقمي والدفع بجهود التحول الرقمي ضمن مشهد الخدمات المالية الإقليمي. نود أن نشكر شريكنا مصرف البحرين المركزي على التزامه وقيادته لهذه المبادرة، كما نود أن نتقدم بالشكر لجي بي مورجان على دورهم البارز في تطوير مدفوعات الخدمات المصرفية عبر الحدود. ”

ومن جانبه، قال السيد/ نافين ماليلا، رئيس أونيكس كوين سيستيمز: “يُعد بنك ABC من أولى الجهات التي تبنت حل جي بي مورجان كوين. يسعدنا إطلاق عرض المدفوعات الذي يُعد الأول من نوعه بين جي بي مورجان وبنك ABC باستخدام شبكات سجل حسابات موزعة. سيتيح هذا النظام تنفيذ المعاملات التجارية عبر الحدود بين البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بشكل فورٍ ومؤكد دون الحاجة لتجزئتها.”

يهدف فريق جي بي مورجان سيستيمز إلى المساعدة في مواجهة التحديات المعقدة للمدفوعات عبر الحدود وتبسيط احتياجات تمويل السيولة للعملاء وتقديم الجيل الثاني من خدمات خزينة الشركات. وبينما قد تم طرح هذا العرض بعملة الدولار الأمريكي ومواقع تشمل البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وسنغافورة وهونج كونج، توجد هناك خطط لإضافة قنوات مالية إضافية وعملات أخرى مثل اليورو. سيمثل اتخاذ خطوات تالية من عملية الطرح المخطط لحلول المدفوعات الآلية عاملًا ممكنًا للشركات للاستفادة من المدفوعات الآلية والتي تعتمد على أحداث خاصة، الأمر الذي سيتيح القدرة على القيام بعملية إدارة خزينة ديناميكية تتم في الوقت الفعلي.

يُعد إطلاق هذه الخدمة جزءًا لا يتجزأ من برنامج التحول الرقمي الشامل لبنك ABC الذي يواكب المستقبل وينوع عروض البنك من خلال إتاحة أفضل الابتكارات المصرفية الموجودة في الصناعة المصرفية.

وقد حصد بنك ABC مؤخرًا جائزة “أفضل الابتكارات في قطاع التمويل” ضمن جوائز المبتكرين من مجلة جلوبال فاينانس لعام 2023، وذلك نتيجة للأدوار الرئيسية التي قام بها لتصميم خدمة المدفوعات الفورية عبر الحدود يعتمد على تقنيات البلوك تشين الأولى في منطقة الخليج العربي