القبض على شخص أشعل النار بمركبة إمام مسجد في إربد

وطنا اليوم:ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة إربد القبض على شخص أقدم على إشعال النار بمركبة إمام مسجد في محافظة إربد، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني: إن شرطة إربد ألقت القبض على شخص بعد أن أقدم على حرق مركبة إمام مسجد.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة دوافع الشخص وحجم الأضرار قبل إحالته إلى الجهّات المختصّة.

من جهته أوضح إمام المسجد أن الشخص دأب على مجادلته وسجاله في شؤون الدين والفتاوى.

وأضاف أن الكاميرات الخارجية أثبتت أن الشخص المعني أحرق مركبته بعد أن زار المسجد فجرا وانخرط في سجال حول شؤون دينية وتفسيرات فتاوى