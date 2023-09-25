أول سفير سعودي بفلسطين يقدم أوراق اعتماده لأبو مازن

وطنا اليوم:قال مسؤول فلسطيني، الاثنين، إن سفير المملكة العربية السعودية لدى بلاده نايف بن بندر السديري سيقدم أوراق اعتماده الرسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله.

جاء ذلك في تغريدة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ على منصة “إكس”.

وقال الشيخ: “نرحب بسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين الذي سيقدم أوراق اعتماده أمام الرئيس محمود عباس”.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المملكة عينت السديري سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس.

وذكرت الوكالة، آنذاك، أن السديري وهو أيضا سفير السعودية لدى الأردن، سلم نسخة من أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمان.

وهذه أول مرة تعين فيها السعودية سفيرا لها لدى فلسطين، علما أنه كان للمملكة قنصلية عامة في القدس، لكنها أغلقت مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 حيث كانت الضفة بما فيها القدس الشرقية، تخضع لإدارة أردنية آنذاك.

بدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بزيارة السفير السعودي المرتقبة لدولة فلسطين، معتبرة أنها محطة تاريخية لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقالت في بيان إن “وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بالزيارة التي سيقوم بها سفير المملكة العربية السعودية والقنصل العام في القدس نايف السديري لدولة فلسطين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتعتبرها محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة”.

وثمنت الخارجية الفلسطينية في بيانها “المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان