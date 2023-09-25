فضيحة التأشيرات مقابل المال .. دولة أوروبية مطالبة بالتوضيح

وطنا اليوم:طلب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، وهو ما أغضب الساسة في وارسو مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا.

ويمثل هذا الطلب تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي، وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع.

ورد وزير الخارجية البولندي، زبيغنيو راو، مساء الأحد على حسابه الرسمي بموقع “إكس”، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس “ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول”.

وقال راو إنه ناشد شولتس من أجل “احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة”، وفقا للأسوشيتد برس.

واتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء.

ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.

وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية ​​للاتحاد الأوروبي، قالت فيها إن هذه الفضيحة مجرد “حقيقة إعلامية مبالغ فيها، تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين”، في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.

والسبت قال شولتس خلال إحدى الفعاليات: “فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح”، ولمح إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.

وشهدت ألمانيا في السنوات الماضية توافدا كبيرا للمهاجرين وطالبي اللجوء، لا سيما من سوريا وأوكرانيا

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الأسبوع الماضي إن بلادها تدرس إقامة نقاط تفتيش حدودية قصيرة مع بولندا وجمهورية التشيك للمساعدة في السيطرة على عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد.

واضافت فيزر لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية إن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للشرطة عند المعابر الحدودية سيساعد ألمانيا على “منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم

وتنتمي ألمانيا وبولندا والتشيك إلى منطقة “الشنغن”، التي تضم 27 دولة أوروبية، وألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما.