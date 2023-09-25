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أشغال العاصمة تطرح أول عطاء على نظام الشراء الإلكتروني الموحد

25 سبتمبر 2023
أشغال العاصمة تطرح أول عطاء على نظام الشراء الإلكتروني الموحد

وطنا اليوم:أعلنت مديرية أشغال العاصمة عن طرح عطاء تنفيذ أشغال صيانة العبارات الأنبوبية وأعمال تصريف المياه على الطرق الرئيسية والثانوية والقروية في لواء ناعور عبر نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS)، لتكون بذلك أول مديرية أشغال تستخدم هذا النظام لطرح عطاءاتها.
ويعد نظام الشراء الإلكتروني وفق بيان وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الاثنين، نقطة تحول كبيرة في منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتقليل الحاجة لتدخل العنصر البشري في إجراءات الشراء.
ويأتي هذا النظام في إطار توجهات الوزارة لتنفيذ خطة التحول الرقمي عبرَ توفير خدمات حكومية مؤتمتة، ما يمهد الطريق للارتقاء بالخدمة الحكومية ضمانًا لراحة المواطن، ورفع كفاءة الأعمال عبرَ توفير الوقت والجهد والتكاليف، وتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والتزامًا من الوزارة بالتحول نحو الإدارة الإلكترونية في أتمتة إجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS)


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