لماذا عليك الاستثمار في التسويق بالمحتوى؟

الكاتبة : نعيمة برناوي

تحتل الكتابة الإبداعية صدارة الأعمال الكتابية، ويسعى محترفوها لتقديم أفضل الأفكار الابتكارية، لأنهم يؤمنون أن وراء كل عمل كتابيّ هدف تسويقي يسعون لإصابته. ولا يتطلب هذا الأمر برّمته استراتيجيات معقدة، لكنه يتطلب استراتيجيات مُقنِعة تعرف كيف تستخدم قوة الكلمة في استقطاب الانتباه وتغيير القناعات.

نستعرض في هذا المقال أهمية الكتابة الإبداعية في خدمة الأغراض التسويقية. فإذا كنت أحد رواد الأعمال أو أصحاب المشروعات الناشئة، فلا تُفوت تلك الفرصة لمعرفة العَلاقة الوثيقة بين كتابة المحتوى الإبداعي وتحقيق أهدافك التسويقية. كما سنُزيح السِّتار عن العديد من الأسرار المتعلقة بكتابة المحتوى الإبداعي المستلهَمة من تجارِب الكُتّاب المحترفين، فإذا كنت شغوفًا بامتهان هذا النوع من الكتابة فاحرص على متابعة القراءة.

المحتوى الإبداعي : هو ذلك المحتوى الذي يتحرر فيه الكاتب من قيود قد تفرضها أنواع أخرى من الكتابات مثل: الكتابة الوظيفية والكتابة الأكاديمية، فيُطلق العَنان لنفسه ولإبداعه الفكري ليُصيب الهدف المطلوب من المحتوى على طريقته الخاصة، تاركًا وراءه بصمة ومشاعر، وفيضًا من الأفكار التي تحفز القارئ على الاستمرار في القراءة.

تتشكل أهمية كتابة المحتوى الإبداعي طبقًا للهدف المنشود من كتابتها، فالكتابة الإبداعية هي الأداة التي تقود العديد من المجالات البارزة على الساحة إلى أهدافها. ونستعرض فيما يلي أبرز تلك المجالات:

التسويق بالمحتوى

المحتوى هو المَلِك والمملكة برُمَّتها، وعندما يتعلق الأمر بالتسويق، فلا يصلح أن يكون المَلِك الذي يتصدر حملتك التسويقية غير قادر على تصدر محركات البحث، ما سيجعل المنتج أو الخدمة التي تروجها غير مرئية من الأساس لقطاع عريض من العملاء المحتملين. وهنا تكمن أهمية صناعة المحتوى المتوافق مع محركات البحث وشروط السيو SEO في:

♦️ تحسين محركات البحث SEO ورفع ترتيب موقعك.

♦️ جلب المزيد من الزيارات لموقعك، أي المزيد من العملاء المحتملين.

♦️ تحقيق المزيد من الأرباح.

وتقدم كتابة المحتوى الإبداعي مختلف أشكال التسويق بالمحتوى، فمن أهم الوسائل التي يتمكن كاتب المحتوى الإبداعي بواسطتها من تحسين محركات البحث SEO لموقعك هو كتابة مقالات احترافية وحصرية متوافقة مع شروط السيو. فكتابة تلك المقالات لن يجعل موقعك يتصدر محركات البحث فقط، لكنها ستجعلك أيضًا أكثر احتكاكًا مع جمهورك المستهدف، وسيجعلهم ذلك أكثر استعدادًا للتجاوب مع علامتك التجارية. وهكذا، تساعدك الكتابة الإبداعية في تعزيز ولاء العملاء بتدوين مقالات تتوافق مع اهتماماتهم وتتعلق بمجال منتجك، ويمكن في الوقت نفسه الإشارة لمنتجك أو خدمتك في سياق المقال.

ولا تغفل دور كتابة المحتوى الإبداعي في صياغة بروفايل -ملف تعريفي- يتحدث باسمك وباسم شركتك بطريقة احترافية، ويترك انطباعًا جيدًا عنك في سوق العمل. وهناك العديد من الكُتاب المبدعين الذين جمعوا بين مهارة القلم ومهارات السيو SEO، وآثروا العمل لحسابهم الخاص عبر منصات العمل الحر مثل: منصة خمسات للخدمات المصغرة، التي يقدمون من خلالها العديد من خدمات الكتابة التي تلبي كافة احتياجاتك.

ختامًا؛ إذا شغفتك كتابة المحتوى الإبداعي، وأدركت أهميتها في سوق العمل للكُتاب ولأصحاب الأعمال، فلا تتردد في أن تنضم لطائفة الكُتاب المبدعين في عالم العمل الحر، فيمكنك تلتحق بموقع خمسات، أكبر سوق عربي لبيع وشراء الخدمات المصغرة، وتكون ضمن نُخبة من مقدمي خدمات الكتابة الإبداعية. وأَتحِف العالم بإبداعك.