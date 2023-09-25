بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

مسؤول أردني يكشف أسباب تأخر بدء الربط الكهربائي مع العراق

25 سبتمبر 2023
مسؤول أردني يكشف أسباب تأخر بدء الربط الكهربائي مع العراق

وطنا اليوم:رد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، حول أسباب تأخر المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق، والتي تصل بقدرة 150 ميغاواط.
وأوضح الرواشدة، أنه “تستكمل الإجراءات من قبل الطرفين لغايات إتمام الاتفاقية والاعتمادات البنكية”.
ولفت إلى أن الأمور التجارية تم الاتفاق عليها تمامًا بين البلدين لكن تبقى استكمال التوقيع النهائي على الاتفاقية والمسائل المتعلقة بفتح الاعتمادات البنكية.
ولم يحدد الرواشدة موعدًا لبدء المرحلة الأولى للربط الكهربائي؛ استنادًا إلى أن النقطة المتعلقة بالملف ربما تأخذ مدة زمنية قصيرة أو قد تصل إلى شهر، مشددًا على أن الأردن يعد جاهزًا لبدء عملية الربط مع انتظار الجانب العراقي.
ووضع الأردن والعراق حجر الأساس للمشروع في تشرين الأول 2022، حيث يهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.
وزير الطاقة صالح الخرابشة أكد في النصف الأول من الشهر آب الماضي، جاهزية الأردن لبدء تنفيذ المشروع خلال أيا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:56

التربية: إصابات الكبد الوبائي بمدارس الكرك ليست مقلقة

09:51

مشوقة يطالب بتوضيح رسمي حول مطعوم “MR” لطلبة المدارس

09:43

الصحة : تطعيم 98% من الفئة المستهدفة خلال المرحلة الأولى

09:37

الدعجة يُعلق :لست مع ما طرحه الدكتور ليث نصراوين

09:30

الأعلى للسكان: 200 ألف مولود في الأردن سنويا

09:29

جهود مقدرة ….. وإدارة السير توجه رسالة نصية للسائقين

09:26

الوزراء الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك اليوم

09:19

الساكت: الشراكة بين القطاعين تلعب دورًا مهمًا في تطوير الأردن

09:14

مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء جنوبي نابلس

08:57

خبير دستوري يجيب على سؤال وطنا اليوم حول توزير النواب

06:51

مصدر : من المرجح اعلان #نتائج_القبول_الموحد الخميس

06:45

على لسان أياد علاوي تفاصيل تذكر لاول مرة عن صدام حسين

وفيات
زوجة السيد عصام بدير في ذمة اللهوفيات الاثنين 25-9-2023Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-12-26 13:13:00Z | | وفيات الأحد 24-9-2023شقيق أ.د. ساري حمدان (رئيس جامعة عمان الاهلية)… في ذمة الله