مسؤول أردني يكشف أسباب تأخر بدء الربط الكهربائي مع العراق

وطنا اليوم:رد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، حول أسباب تأخر المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق، والتي تصل بقدرة 150 ميغاواط.

وأوضح الرواشدة، أنه “تستكمل الإجراءات من قبل الطرفين لغايات إتمام الاتفاقية والاعتمادات البنكية”.

ولفت إلى أن الأمور التجارية تم الاتفاق عليها تمامًا بين البلدين لكن تبقى استكمال التوقيع النهائي على الاتفاقية والمسائل المتعلقة بفتح الاعتمادات البنكية.

ولم يحدد الرواشدة موعدًا لبدء المرحلة الأولى للربط الكهربائي؛ استنادًا إلى أن النقطة المتعلقة بالملف ربما تأخذ مدة زمنية قصيرة أو قد تصل إلى شهر، مشددًا على أن الأردن يعد جاهزًا لبدء عملية الربط مع انتظار الجانب العراقي.

ووضع الأردن والعراق حجر الأساس للمشروع في تشرين الأول 2022، حيث يهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.

وزير الطاقة صالح الخرابشة أكد في النصف الأول من الشهر آب الماضي، جاهزية الأردن لبدء تنفيذ المشروع خلال أيا