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الخارجية الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

25 سبتمبر 2023
LIBYA - SEPTEMBER 13: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT AUTHORITY (AFAD) / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Teams of Turkiye's State Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) join search and rescue operations to save lives following devastating floods in Libya on September 13, 2023. Torrential rains from Storm Daniel swept several areas in eastern Libya on Sunday, killing more than 6,000 people with thousands still missing, according to officials. (Photo by Turkiye's Disaster & Emergency Management Authority (AFAD)/ Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

وطنا اليوم:ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا إلى 64 وفاة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع أوضاع الجالية الفلسطينية في المناطق المنكوبة بعد تأثرها بالإعصار، وأنها شكلت لجانًا متخصصة لحصر الأضرار الميدانية، خاصة في مدينة درنة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات جراء الإعصار في ليبيا بلغ 64، بالإضافة إلى أكثر من 10 أشخاص مفقودين وأكثر من 110 أسرة تضررت بأشكال متفاوتة، مؤكدة على أن اللجان الميدانية تعمل على تقديم المساعدات اللازمة للعائلات المتضررة.
وضربت العاصفة دانيال القوية شرق ليبيا ليل/ الأحد الاثنين 11 أيلول/ سبتمبر وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة الى انهيار سدّين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافا، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية وآلاف الأشخاص.
وفي سياف متصل، تنظم السلطات الليبية الشهر المقبل “مؤتمرا دوليا” في مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات، بهدف إعادة إعمارها.
ودعت حكومة الشرق الليبي، المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه الثلاثاء الموافق 10 تشرين الأول/ أكتوبر في مدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لاعادة إعمار المدينة


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