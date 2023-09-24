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حملة لتطعيم جميع طلبة المدارس في الأردن

24 سبتمبر 2023
حملة لتطعيم جميع طلبة المدارس في الأردن

وطنا اليوم:تعتزم وزارة التربية والتعليم، البدء بالمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم التي ستبدأ منتصف شهر تشرين الأول المقبل ستركز على تطعيم جميع طلاب المدارس “الحكومية، الخاصة” ورياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرات والأحداث.
وبحسب كتاب رسمي صدر عن الوزارة تستهدف الحملة أكثر من مليون شخص في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم، لجميع الفئات العمرية وحفاظا على الصحة العامة.
كما سيتم مراجعة مستجدات البرنامج وتطعيم الفئات غير المطعمة أو المتخلفين عن التطعيم من عمر شهرين حتى عمر 18 سنة وإعطاء جرعة إضافية من مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية


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