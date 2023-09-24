تحذيرات عاجلة من الأرصاد السعودية

وطنا اليوم:حذرت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، من حالة الطقس غير المستقرة.

وأصدرت المديرية بيانًا كشفت خلاله تفاصيل حالة الطقس، الذي سيشهد استمرارًا لفرص هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.

وتوقعت المديرية تأثر منطقة مكة المكرمة بهطول أمطار تتراوح شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة، ما ينتج عنها تساقط البرد وجريان السيول.

كما تنبأت المديرية بأن تتعرض مكة المكرمة لهبوب رياح هابطة تنشط بشكل سريع، وتجلب معها غبارًا وأتربة.

وتتأثر بهذه الأجواء في منطقة مكة المكرمة، بحسب البيان، مدن الطائف وميسان وأضم والعرضيات، إلى جانب مناطق جازان وعسير والباحة.

واستمرارًا في مكة المكرمة، توقعت المديرية هطول أمطار تتراوح شدتها ما بين الخفيفة والمتوسطة، وهبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار، وهو ما ستشهده العاصمة المقدسة، والكامل، والليث، والجموم، والقنفذة، إلى جانب مناطق المدينة المنورة، والباحة، ونجران، وعسير.

دعت المديرية مواطني هذه المدن والمناطق إلى أخذ الحيطة والحذر والبقاء داخل أماكن آمنة، والابتعاد عن الأودية والمستنقعات ومواقع تجمع السيول، مشددة على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي