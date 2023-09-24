أندية المحترفين تقرر العودة لخوض منافسات الدوري

وطنا اليوم:قررت أندية المحترفين العدول عن قرار تعليق المشاركة في دوري المحترفين والعودة للمنافسات من جديد .

جاء هذا القرار في اجتماع أندية المحترفين الذي عُقد في مقر النادي الفيصلي بحضور رؤساء الأندية .

وكانت أندية المحترفين قد علقت مشاركتها في الجولة السادسة من منافسات دوري المحترفين بعد أن امتنعت الأندية عن لعب مبارياتها في الأسبوع السادس .

يذكر أن اتحاد كرة القدم بدأ بالأمس بعقد اجتماعاً للهيئة التنفيذية برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين بحضور كافة دوائر الاتحاد لمناقشة مسودة الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس القادمة (2023-2028)