أبو علي يسلم جائزة “فواتيري” النقدية الأولى البالغة 25 ألف دينار للفائز الأول

وطنا اليوم:قام الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسليم الفائز بالجائزة النقدية الاولى في السحب الثالث لجوائز تطبيق فواتيري السيد شادي يوسف العبد الله شيكا بالجائزة والبالغ قيمتها 25 ألف دينار في مبنى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ومن ناحيته أعرب السيد شادي العبد الله عن شكره لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على فكرة هذا التطبيق الذي أصدرته الدائرة ومحافظها على استمرار سحب الجوائز لما في ذلك من أهمية في تعميم ثقافة طلب الفاتورة.

وأضاف منذ اصدار التطبيق وانا محافظ على تصوير الفواتير وتحميلها على التطبيق واشجع طلبتي وجميع الزملاء والاقارب على استخدام هذا التطبيق لما فيه من فائدة ونفع على الوطن والمواطن.

ويذكر ان الدائرة بدأت الاسبوع الحالي بتسليم الجوائز العينية للفائزين بها والتي اشتملت على أجهزة هواتف خلوية وشاشات تلفزيون بأحجام مختلفة وأجهزة لاب توب وليرات ذهب وكوبونات بنزين وغيرها من الجوائز

وتم اجراء السحب الكترونيا يوم الارعاء الماضي بإشراف لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية وقامت الدائرة بوضع اسماء الفائزين بالجوائز على موقع الدائرة الالكتروني https://www.istd.gov.jo وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبإمكان الجميع الاطلاع عليها .

علما بان عملية تحميل فواتير السلع والخدمات على تطبيق فواتيري ستستمر بشكل متواصل حيث سيكون هناك سحوبات دورية للجوائز على الفواتير التي سيتم تحميلها على التطبيق.

ودعا الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المواطنين كافة إلى تحميل تطبيق فواتيري على هواتفهم النقالة من Google play أو من Store App، وذلك عن طريق استخدام كلمة “فواتيري” أو “Fawateery”، وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد وبذلك يكون قادرا على تصوير اي فاتورة وتحميلها على التطبيق.

رقم هاتف الفائز بالجائزة الأولى شادي يوسف العبد الله 0788543370