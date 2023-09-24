بلينك يرسم الابتسامة على وجوه أطفال قرى SOS ويدعوهم للاستمتاع بمشاهدة فعاليات السيرك المائي العالمي “فونتانا”‎

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزامه تجاه مختلف فئات المجتمع، قام Blink – البنك الرقمي المبتكر – بدعوة 66 طفلاً من أطفال قرى SOS لحضور العروض الشيقة التي يقدمها السيرك المائي العالمي “فونتانا”.

واستمتع الأطفال الذين تم إرسالهم إلى السيرك على ثلاث عروض مختلفة، بدءا من 10 أيلول وحتى 17 أيلول الجاري، بمجموعة من العروض المائية والفنية والاستعراضات الرياضية والحركات البهلوانية وعروض الخفة العالمية والفن الكوميدي، التي تمتزج فيها المؤثرات الصوتية والبصرية، وامتزاج الفن بالتكنولوجيا والتي يقدمها مجموعة من المحترفين.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت زين ملحس الرئيس التنفيذي لبنك Blink : “يسرّنا دعوة أطفال قرى SOS لحضور السيرك العالمي المائي، فونتانا، حيث تعد هذه الدعوة ضمن استراتيجية Blink للمسؤولية الاجتماعية ورغبته في رسم البهجة والابتسامة على وجوه الأطفال. ونحث دائما على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والتربوية ليصبحوا جيلا قادرا على خدمة المجتمع وتحقيق تطلعاتهم وأحلامهم”.

تجدر الإشارة إلى أن Blink يتبنى استراتيجية متميزة للمسؤولية المجتمعية يهدف من خلالها إلى إبراز دوره المجتمعي والتنموي من خلال دعم مختلف الفئات والقطاعات في المجتمع.