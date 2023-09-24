توقف الرحلات السياحية على قطار سكة حديد الحجاز

وطنا اليوم:أوقفت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني الرحلات السياحية على عربات الركاب بعد بدء عملية صيانة “روتينة” منذ مطلع الأسبوع الماضي، حسب المستشار الإعلامي علي عضيبات.

وأكد عضيبات الأحد، أن سبب إيقاف الرحلات يرجع لبلوغ عدد رحلات استدعت اللجنة الفنية المختصة اتخاذ قرار الإيقاف للصيانة، مرجحًا أن تنتهي العملية خلال الأيام القادمة.

وقال عضيبات إن عدد ركاب قطار سكة حديد الحجاز وصل لأكثر من 2500 راكبًا خلال 4 أسابيع ـ قبل بدء الصيانة ـ موزعين على 12 رحلة سياحية.

وتبدأ الرحلة من منطقة المحطة في عمان، وحتى منطقة الجيزة جنوب العاصمة؛ وتتراوح مدتها بين ساعة ونيف إلى ساعتين بالاتجاه الواحد، وتتسع العربة الواحدة لـ 250 راكبًا.

فيما تبلغ كلفة التذكرة الواحدة للأطفال 3 دنانير، وللكبار 5 دنانير، فيما تسهدف الرحلات العائلات والسياح، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفق مؤسسة الخط الحديدي.

وكانت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، أعلنت في 26/8 بدء موسم الرحلات السياحية للعام الحالي، ولمسافة 42 كيلومتراً، من منطقة المحطة في عمان مرورًا بالأحياء السكنية، وحتى منطقة الجيزة جنوب العاصمة