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قمر الحصاد يضيء سماء المملكة الجمعة

24 سبتمبر 2023
قمر الحصاد يضيء سماء المملكة الجمعة

وطنا اليوم:تشهد سماء المملكة مساء يوم الجمعة المقبل ظاهرة فلكية تتمثل بقمر الحصاد عندما يشرق من الجهة الشمالية الشرقية مع غروب الشمس، وحتى يغيب في الأفق الغربي بوقت قريب من فترة شروق الشمس.
وقال زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عماد مجاهد، إن ظاهرة قمر الحصاد تحدث عندما يكون مكتملا أو بدرا في موعد قريب من الاعتدال الخريفي الذي يصادف في 21 أيلول من كل عام، حيث يكون مرتفعا نحو الشمال في السماء، وساطعا بشكل أكبر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى، كما يشرق مبكرا نسبة لموعد شروق القمر في الشهور الأخرى.
وبين أنه في المعدل يتأخر شروق القمر عن الليلة السابقة بمعدل 50 دقيقة، بينما في حالة قمر الحصاد يتأخر عن الليلة السابقة بمعدل 30 إلى 35 دقيقة في المناطق الواقعة على خط الاستواء، ويشرق أيضا قبل غروب الشمس بدقائق.
واستغل الفلاحون في أوروبا خلال العقود الماضية هذه الظاهرة الفلكية وسطوع القمر المميز بالعمل ليلا تحت نوره، حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض، ونثر البذور وغيرها ليلا تحضيرا للموسم الحالي، وانتظار هطول الأمطار، ولهذا السبب أطلق الفلكيون على القمر في هذه الليلة اسم قمر الحصاد.


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