اتفاقية لتنفيذ مشروع صرف صحي مناطق الجبيهة في عمان

وطنا اليوم:وقع وزير المياه والري محمد النجار بحضور ممثلي بنك الأعمار الالمانيKFW في عمان، اتفاقية تنفيذ مشروع صرف صحي ام حليليفة / الجبيهة مع شركة UEC المشاريع المتحدة بالائتلاف مع شركة غاما للمقاولات بقيمة (11,298) مليون يورو ممولة بنسبة 90% من بنك الأعمار الالماني KFW ضمن مشروع NEXUS و10% من سلطة المياه ضمن الجهود الحكومية الرامية الى التوسع بخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير ان الوزارة /سلطة المياه تسعى على الدوام لتحسين الواقع البيئي والتوسع بخدمات الصرف الصحي في جميع مناطق المملكة حيث ان هذا المشروع يهدف الى خدمة التجمعات السكانية الجديدة في مناطق الجبيهة بهدف حمايتها من التلوث والحفاظ على الصحة العامة والمحافظة على السلامة البيئية من خلال تقليل انبعاثات الغازات الدفينة .

وثمن وزير المياه والري دعم الدول والمؤسسات الدولية والممولين والمانحين وخاصة الاتحاد الأوروبي وألمانيا من خلال بنك الاعمار الألماني على الدعم المتواصل من الجانب الألماني من خلال بنك الاعمار الالماني KFW والتي اسهمت بدعم وتمكين قطاع المياه من معظم التحديات وحسنت من خدمات المياه والصرف الصحي في معظم المناطق، وكذلك جهود كوادر سلطة المياه في انجاز ومتابعة الاعمال .

من ناحيته أوضح المهندس وائل الدويري ان المشروع يتضمن تنفيذ خط ناقل بطول 6,5 كيلو متر للربط على خط ناقل شفا بدران المربوط على محطة تنقية الخربة السمرا وتوريد وتنفيذ خطوط اسمنتية و DIP بأقطار مختلفة (200-400 ) ملم بطول نحو 34,5 كيلو متر وتنفيذ 10 كم خطوط 150 ملم وصلات منزلية لخدمة 1000 وحدة سكنية في مناطق شمال عمان / الجبيهة وتشمل ام حليليفة وخربة مسلم وحي المنصور خلال مدة لاتتجاوز 18 شهرا.

وأضاف ان تنفيذ المشروع سيكون بالانسياب الطبيعي على محطة الخربة السمرا دون الحاجة لانشاء محطات رفع بهدف خفض كلف التشغيل والصيانة والطاقة حيث تم اعتماد النماذج المتقدمة عالميا في تصميم المشروع ، حيث سيتم الاستفادة من المياه المعالجة لأغراض الري في مناطق وادي الاردن وفق مواصفات عالية الجودة تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 الرامية الى توسيع الاستفادة من المياه المعالجة وبالتالي تخفيف السحب من مياه الشرب المستغلة لأغراض زراعية وتوفيرها لغايات الشرب وتوسيع الاستفادة منها بما ينسجم مع التقنيات العلمية الحديثة والمتطورة.

وزاد الدويري ان هذا المشروع من المشاريع الريادية التي تنفذ وفق احدث المواصفات العالمية حيث سيتم الاستفادة من الانسياب الطبيعي لتوفير كلف التشغيل والصيانة مبينا انه سيتم متابعة سير العمل في المشروع لإنجازه في وقته المحدد خلال مدة لا تزيد على 18 شهرا ، مضيفا انه سيخدم أيضا التوسعات العمرانية الجديدة التي شهدتها وتشهدها مناطق شمال عمان الواقعة ضمن منطقة المشروع خلال السنوات القادمة بحلول العام 2040 اكثر من 2400 وحدة سكنية