حزب المستقبل والحياة الاردني فرع البلقاء – ينتخب مجلس إدارة الفرع

وطنا اليوم:تم عقد اجتماع لأعضاء الفرع يوم الخميس 21/9/2023 في مقر الفرع وبأجواء ديمقراطية وبروح التعاون والمحبة تم انتخاب (بالتزكية)مجلس فرع البلقاء لحزب المستقبل والحياه الاردني بالتوافق كالتالي:

1_الدكتوره ابتسام الدسيت رئيسا للفرع

2_الاستاذ فراس الفاعوري نائباً للرئيس

3_الاستاذ معاذ رضوان رئيساً للجنة الشباب

4_المهندسه ملاك الدسيت ريئساً للجنة المرأة

5_الاستاذ ظافر الدقس أميناً للسر

6_الاستاذ محمد الغراغير عضواً

7_المهندس صالح الشاويش عضواً

8_الدكتور منذر عقيلان عضواً ورئيساً للجنة الرياضيه

9_الاستاذ سامي المحارمه عضواً

كما انتخاب أعضاء الاحتياط بالتزكية..

1_الأستاذه اميره عمران

2_الاستاذ امجد الشافعي

كما تم انتخاب الاعضاء التالية اسماؤهم للتمثيل في المؤتمر العام بالتزكية وهم :

1_الاستاذ مهند الدسيت

2_الاستاذ مفيد ابو العطا

3_الاستاذ تيسير الخوالده

4_الاستاذ سامي ابو جرار

5_الاستاذ بهاء الدسيت

وسيتم استكمال باقي اللجان في الفرع ليبدأ العمل بإنطلاقة جديده وهمه عاليه تحقيقا لرؤية جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني في التحديث السياسي واحياء الحياه الحزبيه لخدمة الوطن والمواطن.

رئيس الفرع

الدكتوره ابتسام الدسيت