وطنا اليوم:تم عقد اجتماع لأعضاء الفرع يوم الخميس 21/9/2023 في مقر الفرع وبأجواء ديمقراطية وبروح التعاون والمحبة تم انتخاب (بالتزكية)مجلس فرع البلقاء لحزب المستقبل والحياه الاردني بالتوافق كالتالي:
1_الدكتوره ابتسام الدسيت رئيسا للفرع
2_الاستاذ فراس الفاعوري نائباً للرئيس
3_الاستاذ معاذ رضوان رئيساً للجنة الشباب
4_المهندسه ملاك الدسيت ريئساً للجنة المرأة
5_الاستاذ ظافر الدقس أميناً للسر
6_الاستاذ محمد الغراغير عضواً
7_المهندس صالح الشاويش عضواً
8_الدكتور منذر عقيلان عضواً ورئيساً للجنة الرياضيه
9_الاستاذ سامي المحارمه عضواً
كما انتخاب أعضاء الاحتياط بالتزكية..
1_الأستاذه اميره عمران
2_الاستاذ امجد الشافعي
كما تم انتخاب الاعضاء التالية اسماؤهم للتمثيل في المؤتمر العام بالتزكية وهم :
1_الاستاذ مهند الدسيت
2_الاستاذ مفيد ابو العطا
3_الاستاذ تيسير الخوالده
4_الاستاذ سامي ابو جرار
5_الاستاذ بهاء الدسيت
وسيتم استكمال باقي اللجان في الفرع ليبدأ العمل بإنطلاقة جديده وهمه عاليه تحقيقا لرؤية جلالة سيدنا الملك عبدالله الثاني في التحديث السياسي واحياء الحياه الحزبيه لخدمة الوطن والمواطن.
رئيس الفرع
الدكتوره ابتسام الدسيت
حزب المستقبل والحياة الاردني فرع البلقاء – ينتخب مجلس إدارة الفرع
وطنا اليوم:تم عقد اجتماع لأعضاء الفرع يوم الخميس 21/9/2023 في مقر الفرع وبأجواء ديمقراطية وبروح التعاون والمحبة تم انتخاب (بالتزكية)مجلس فرع البلقاء لحزب المستقبل والحياه الاردني بالتوافق كالتالي: