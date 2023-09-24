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الأشغال : مستعدون للموسم المطري في الأردن

24 سبتمبر 2023
الأشغال : مستعدون للموسم المطري في الأردن

وطنا اليوم:أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها بدأت استعدادها لاستقبال فصل الشتاء منذ انتهاء الموسم الشتوي السابق، وجاهزة لاستقبال الموسم المطري الجديد.
وقال الناطق باسم الوزارة الأحد، إنه تم بدء استعدادات الوزارة لمواجهة فصل الشتاء من خلال تحليل وتصنيف الملاحظات والبلاغات التي وردت خلال الموسم الشتوي السابق.
وأضاف أنه تم إعداد قائمة بالملاحظات والبلاغات، وتم تحديد المناطق التي شهدت تكرارًا لهذه المشكلات والتحديات خلال الموسم المطري.
وأشار إلى أن وزارة الأشغال بدأت عمليات تصحيح الاختلالات في المواقع التي تم تسجيل ملاحظات عليها منذ بداية فصل الصيف.
وأوضح أن الوزارة فعلت خطة الطوارئ منذ شهر آب/ أغسطس الماضي للاستعداد للموسم المطري، وقامت بأعمال تنظيف للمناهل والعبارات ومجاري السيول والأودية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية الآليات والكوادر المعنية


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