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ماذا قال البطاينة عن زيارة الملك الى نيويورك
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
22:33
مؤتمر إشهار إئتلاف سبعة أحزاب سياسية
21:51
أعداء النجاح
20:40
الفيصلي والأهلي ينضمان لركب الأندية المُضربة عن المشاركة
20:35
نائب يطالب بعضوية للأردن في اللجنة المصغرة للاتحاد البرلماني العربي
20:26
طالبة أردنية تحصد المركز الأول بمسابقة دولية للقرآن الكريم
20:22
قعوار: عدد هائل من الأردنيين الناجحين في أعمالهم بالولايات المتحدة
20:05
3 قادة احزاب في صالون السبت
19:57
ولاية النفط الأميركية تفرض ضريبة على السيارات الكهربائية
19:42
الاحتلال يستهدف مدينة غزة بغارة جوية وقصف مدفعي
19:36
نتنياهو: السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدا
19:27
الصفدي يجري مباحثات مع نظيره القبرصي في نيويورك
19:25
الهواري: استمرار الخدمة الصحية للاجئين يتطلب التزام المجتمع الدولي
وفيات
وطنا نيوز
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن