الفيصلي والأهلي ينضمان لركب الأندية المُضربة عن المشاركة

وطنا اليوم:أعلن حكم مباراة الأهلي والفيصلي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، إنهاء المواجهة بسبب عدم نزول الفريقين للملعب.

ويأتي قرار الفريقين تطبيقاً لقرار الأندية بتعليق مشاركتها في بطولات المحترفين بسبب الأزمة المادية التي تعصف بها.

وكانت الأندية قد أعلنت توجيهها كتاباً رسمياً لاتحاد كرة القدم بمطالبها، وفي حال عدم إيجاد حلول فإن التعليق سيبدأ يوم التاسع عشر من هذا الشهر.

وطالبت الأندية بإيجاد حلول قبل إنطلاق الجولة السادسة من دوري المحترفين، إلا أن مطالبها وفي مقدمتها تأمين مستحقاتها السابقة وتوفير راعي لدوري المحترفين لم تلقَ تجواباً، وأدى عدم تنفيذ تلك المطالب لتعليق المشاركة.

مباريات بلا فرق

وكانت الجولة قد إنطلقت يوم الخميس، إلا إن مبارياتها لم تقم بسبب تعليق الأندية مشاركتها، حيث كان من المفترض أن يلتقي سحاب مع الرمثا، وشباب العقبة مع الحسين إربد، كما رفض فريقا الجليل ومغير السرحان خوض مباراتهما يوم الجمعة.

بقية المباريات

ستختتم منافسات الجولة السادسة يوم السبت بمباراتين، الأولى تجمع بين فريق الوحدات وشباب الأردن، والثانية تجمع بين فريق معان والسلط.

وحتى الآن، يتصدر فريق الحسين إربد جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، يليه فريق الوحدات برصيد 10 نقاط، وثم فريق الفيصلي برصيد 9 نقاط