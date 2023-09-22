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طالبة أردنية تحصد المركز الأول بمسابقة دولية للقرآن الكريم

منذ ساعة واحدة
طالبة أردنية تحصد المركز الأول بمسابقة دولية للقرآن الكريم

وطنا اليوم:ظفرت الطالبة الأردنية سندس سعيد محمد صيداوي بالمركز الأول في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم التي تقيمها دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تمثيلها لوزارة الأوقاف في المسابقة.
ونالت الطالبة الصيداوي المركز الأول في مستوى حفظ القرآن الكريم كاملاً وسط منافسة شديدة مع 60 متسابقة من 50 دولة عربية ودولية


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