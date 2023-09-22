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قعوار: عدد هائل من الأردنيين الناجحين في أعمالهم بالولايات المتحدة

منذ ساعة واحدة
قعوار: عدد هائل من الأردنيين الناجحين في أعمالهم بالولايات المتحدة

وطنا اليوم:قالت السفيرة الأردنية في الولايات المتحدة دينا قعوار الجمعة، إنّه يوجد في الولايات المتحدة عدد “هائل من الأردنيين الناجحين في أعمالهم”.
وأضافت قعوار ، أن الهدف من لقاءات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مع رياديين أردنيين هو تعزيز دور المغترب الأردني ووضع كفاءاته بمسيرة التنمية الأردنية.
وفيما يتعلق بلقاءات ولي العهد خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، أشارت إلى أن الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة مهمة، حيث إنّ زيارة ولي العهد تأتي لتعزيز التواصل على جميع المستويات في الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن ولي العهد سيعقد اليوم لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، حيث عقد أمس لقاءات مع أعضاء في الكونغرس الأميركي بشقية (الشيوخ والنواب) ولجان مختلفة.
وبحث ولي العهد المواضيع ذات الاهتمام المشترك وعددا من البنود الثنائية منها السياسية ومنها الاقتصادية والتطورات في المنطقة.
وأكّدت قعوار أن هناك دعما هاما من الكونغرس للأردن واهتماما خاصا بمواقف الأردن السياسية والاقتصادية للمنطقة.
وبيّنت أن ردود فعل أعضاء الكونغرس بعد اجتماعات ولي العهد “إيجابية” وأكدوا أهميتها.


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