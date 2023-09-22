الاحتلال يستهدف مدينة غزة بغارة جوية وقصف مدفعي

وطنا اليوم:أصيب فلسطيني، مساء الجمعة، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على موقع شرق مدينة غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن طائرة حربية دون طيار استهدفت موقعا شرق المدينة بصاروخين، ما أدى إلى إصابة فلسطيني نقل إلى مجمع الشفاء الطبي، وإلحاق أضرار مادية في الموقع المستهدف.

كما قصفت دبابات الاحتلال موقعا شرق منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن إصابات