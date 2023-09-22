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الصفدي يجري مباحثات مع نظيره القبرصي في نيويورك

منذ ساعة واحدة
الصفدي يجري مباحثات مع نظيره القبرصي في نيويورك

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الجمعة، مباحثات مع نظيره وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس.
وتناولت المباحثات، العلاقات بين الأردن وقبرص، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ثنائيا، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وآلية التعاون الثلاثي مع اليونان.
كما بحث الوزيران عديد قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك


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