المملكة على موعد مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

وطنا اليوم:يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، في الأردن، السبت لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي ( 6-5) درجات مئوية؛ وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وقالت الأرصاد الجوية، إن الأجواء ستكون حارة في معظم المناطق و حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وستكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشطأاحيانا في مناطق البادية.

وستبلغ درجة الحرارة العظمى في شرق عمان 36 درجات مئوية، وفي غرب عمان 34 درجة، والمرتفعات الشمالية 31 درجة، ومرتفعات الشراه 30 درجة، ومناطق البادية 41 درجة، ومناطق سهول 37، والأغوار المالية 41 درجة، فيما ستبلغ في الأغوار الوسطى 41 درجة، والأغوار الجنوبية 42 درجة، والبحر الميت 40 درجة، والعقبة 39 درجة، وفق الأرصاد الجوية.

كتلة هوائية حارة

وكان موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية، ذكر في وقت سابق أنه من المتوقع أن تندفع كتلة هوائية حارة نسبيًا نحو الأردن تدريجيًا يومي الجمعة والسبت، بحيث ترتفع درجات الحرارة عن مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لهذا الوقت من العام.

وأضاف أن درجات الحرارة تميل للارتفاع الجمعة، إذ تُصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بنحو 2-4 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا بوجه عام في معظم المناطق، في حين يكون الطقس شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وأشار طقس العرب إلى أنه يتزايد تأثير الكتلة الهوائية الحارة نسبياً على الأردن السبت، حيث يتزامن ذلك مع أول أيام فصل الخريف، بحيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة و تكون بذلك أعلى من معدلاتها المعتادة بحدود 3-5 درجات مئوية، وتتراوح ما بين بداية و منتصف الثلاثينيات مئوية في العاصمة و أغلب المدن الأردنية، وتسود أجواء أقرب للصيفية وحارة نسبياً في أغلب المناطق، في حين تكون شديدة الحرارة في الأغوار و البحرالميت والعقبة