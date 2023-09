السياسة النقدية الاردوغانية

د. عادل يعقوب الشمايله

أخيراً، تخلى الرئيس التركي اردوغان عن السياسة النقدية التي فرضها على تركيا معاندةً بناءاً على تفسيرٍ من مفسرٍ “ليس بكفاءة النبي يوسف” لرؤيا رآها اردوغان في المنام عن عشر بقرات سقام ستعرض لحكومة تركيا الاردوغانية.

تمثلتْ سياسةُ اردوغان النقديةِ بتخفيضِ اسعار الفائدة بشكل معاكس لما تمليه السياسة النقدية التي بشر بها عالم الاقتصاد الامريكي ميلتون فريدمان. فَشَلُ سياسةِ اردوغان النقديةِ اتضحَ من تواصل انخفاض قيمة الليرةِ التركيةِ مترافقاً مع استمرارِ تزايدِ معدلِ التضخم حتى وصل الى ٤٧٪؜.

الحكومةُ التركيةُ رفعت سعر الفائدة يوم امس الخميس الى اكثر من ٣٠٪؜ في حين ثبتت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا سعر الفائدة عند اقل من 5.5%.

سعرُ الفائدةِ المرتفع في تركيا أدى وسيؤدي الى قتل كافة فرص الاستثمار الاجنبي في تركيا ما عدا الاستثمار “المؤدلج” الذي يسعى وراء الحسنات يوم القيامه وليس الارباح.

الى جانب الايدولوجيا، تلعبُ الاعاصيرُ السياسيةُ، التي تتلاطم امواجها خبط عشواء في منطقتنا الصحرواية، في دوافع توجه الاستثمارات من الدول النفطية الى البنك المركزي والسوق التركي. الدافع الاكبر مركب من الكيدي والحسد والغيرة والانانية.

الاستثماراتُ الخليجيةُ في تركيا لا تدعمها النظريات الاقتصادية القائمة على ندرة الموارد وعلى مبدأ الاختيار الراشيد الذي يسعى لتعظيم المنفعة Rational choice and maximization of benefits . ولكنها تنطلق من وفرة الموارد من عائدات بيع النفط الذي جادت به الطبيعة and opportunistic politics. المنفعة الحدية لهذه الثروة الوفيرة متدنية جدا.

ربما، اقول ربما يحققُ مودعوا الاموال والمستثمرين في تركيا عوائد مالية عالية رقمياً nominal من سعر الفائدة المرتفع، الا أن القيمة الحقيقية للاصول والفوائد تتعرض للتآكل بسبب استمرار انخفاض سعر الليرة التركية وغموض مستقبلها ومستقبل الاقتصاد التركي الذي نقل الى كازينو قمار.

عندما يخضع اقتصاد الدول لمراهنات ومقامرات السياسيين والحملات الانتخابية المحفوفة بالمخاطر فإنَّ جُلِّ الضحايا سيكونون المغفلين، إضافةً للمُتغافلين عمداً.

نظرية د. ميلتون فريدمان ليست مضمونةَ النتائجِ دوماً وفي جميع الاقتصادات. كما ان مقامرة اردوغان النقدية لا تصلح حتماً ًويقيناً للاقتصاد التركي.

هذا لا ينفي انها قد تكون الحل في اقتصادات اخرى مختلفة الخصائص.

ليس كل من يشاهد يرى، وليس كل من يقرأ يعي ويفهم، وليس كل من له اذنان يسمع ويصغي ويستلم الرسائل، وليس كل من يفكر يستنتج الاستنتاج الصائب.