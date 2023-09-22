الخصاونة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

وطنا اليوم:التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في عمان اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة الى المملكة.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي والعين احمد طبيشات والسفير المصري لدى الأردن محمد سمير، عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية ودعم واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت رئيس الوزراء إلى المكانة الخاصة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، مؤكداً على أواصر العلاقة الخاصة بين جلالة الملك والرئيس السيسي.

كما أكد الحرص على علاقة تكاملية بين المملكة وجمهورية مصر العربية، لافتاً إلى أن العلاقات الأردنية المصرية تشكل أنموذجاً للعلاقات بين الدول على جميع المستويات الرسمية والشعبية، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به السلطتان التنفيذية والتشريعية في تعزيز العلاقات الثنائية ومسيرة التعاون المشترك.

وأشار الخصاونة إلى أن اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة من أكثر اللجان المشتركة انعقادا وإنتاجا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية آلية التعاون الثلاثي التي تربط الأردن ومصر والعراق والتعاون في إطار الشراكة الصناعية بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين وأهمية المتابعة والتنسيق لهذه الأطر ودعم تنفيذ المشروعات التي تعود بالفائدة على الدول الشقيقة ومصالحها.

وأكد رئيس الوزراء أن الأشقاء المصريين في الأردن يحظون وبتوجيهات من جلالة الملك بكل الرعاية والاهتمام وهم جزء من النسيج القومي في الأردن لافتا إلى الاحترام الذي يحظى به الأردنيون المقيمون في مصر لغايات الاستثمار أو الدراسة.

وأكد الخصاونة على التناغم في مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية وبشكل خاص ما يتعلق بدعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جهته أكد رئيس مجلس الشيوخ المصري على خصوصية العلاقة الأردنية المصرية وتميزها على مختلف المستويات.

ولفت إلى التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ المصري على حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السياسي وتكريس دبلوماسية البلدين، التي تحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، في خدمة القضايا العربية ونصرتها.

وأشاد بمستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين ودورهما في تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك، مؤكدا على المكانة الخاصة للأردن وقيادته لدى جمهورية مصر العربية، لافتا إلى العناية التي يحظى بها الأردنيون المقيمون في مصر