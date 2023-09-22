منحة بـ22.4 مليون يورو لتمويل رواتب معلمين في مدارس تستوعب طلبة سوريين

وطنا اليوم:وقعت اتفاقية منحة بقيمة 22.4 مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية، لتمويل رواتب المعلمين الإضافي في المدارس الحكومية الأردنية ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين للعام الدراسي (2023/2024)، بحسب ما ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الجمعة.

والمنحة المقدمة من خلال بنك الإعمار الألماني (KfW)، تأتي “ضمن المرحلة الثامنة من برنامج دعم رواتب المعلمين الذي تموله الحكومة الألمانية وضمن أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية”، وفق بيان للوزارة.

ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، ومدير بنك الإعمار الألماني في الأردن مارك شفيتيه نيابة عن الحكومة الألمانية، وبحضور السفير الألماني في عمان بيرترام فون مولتكه.

وبينت طوقان أن هذه المنحة تأتي “ضمن جملة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الألمانية لدعم تنفيذ خطة وزارة التربية والتعليم لتسريع الوصول إلى التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين، وبما لا يؤثر على جودة التعليم للطلبة الأردنيين، وذلك في إطار التعامل مع التداعيات المستمرة للأزمة السورية على مختلف القطاعات في المملكة”.

وأعربت طوقان خلال حفل التوقيع، عن “شكر وتقدير” الحكومة الأردنية للحكومة الألمانية على “استمرارها في دعم الأردن في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي”.

وأكدت أن ألمانيا “تعد أحد أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية التي تسهم مساعداتها في دعم القطاعات الحيوية كالتعليم والتشغيل والمياه والصرف الصحي، وكذلك في دعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى جهودها في حشد الدعم الدولي اللازم لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الناجمة عن أعباء أزمة اللجوء السوري”.

السفير الألماني أشاد بـ “الجهود التنموية والإصلاحية في المملكة ودورها في استضافة اللاجئين السوريين خلال الفترة الماضية”، مؤكداً “التزام ألمانيا بدعم الأردن للتغلب على مختلف التحديات التي تواجهه”.