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العبادي: فريق البحث والإنقاذ الأردني في ليبيا بخير

منذ ساعة واحدة
العبادي: فريق البحث والإنقاذ الأردني في ليبيا بخير

وطنا اليوم:أكدّ قائد فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني في ليبيا العقيد أنس العبادي، أنّ أعضاء الفريق جميعًا بخير وصحة جيدة وما يزالون يواصلون مهمتهم بالبحث والإنقاذ في مدينة درنة الليبية.
وقال العبادي في حديثه لبرنامج يسعد صباحك الجمعة، إنّ الفريق الأردن مشكل من 88 شخصًا منهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، حيث بدأ الجميع بتنفيذ المهمة مع وصولهم يوم الجمعة الماضي إلى الأراضي الليبية.
وأشار إلى أنّ الطائرة التي أقلتهم كانت تحمل مجموعة من المساعدات والمواد الإغاثية واللوجستية من قبل الهيئة الخيرية الهاشمية وتم تسليمها للسلطات الليبية بمجرد وصولهم.
ونوه إلى أنّ مدير الأمن العام ومدير الدفاع المدني، يواصلان الاطمئنان عليهم والسؤال عن أحوالهم واحتياجاتهم.
وتابع أنّ الفريق الأردني يتمتع بسمعة طيبة وهو حاصل على مستوى دولي متقدم، وقد شارك سابقًا بزلازل إيران وباسكتان وتركيا، بناءً على تأهليهم السابق علميًا وعمليًا


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