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نائب أمريكي يشكر ولي العهد على زيارته في مبنى الكابيتول

منذ ساعتين
نائب أمريكي يشكر ولي العهد على زيارته في مبنى الكابيتول

وطنا اليوم:نشر عضو مجلس النواب الأمريكي، مايك والتز، صورة جمعته مع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، في مبنى الكابيتول.
وشكر والتز ولي العهد على زيارته، مؤكدا في إدراج له عبر منصة “إكس”، أن “الأردن يلعب دورا حيويا بتعزيز السلام في الشرق الأوسط. وله مكانة خاصة في قلبي لأن زوجتي أردنية أمريكية”.


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