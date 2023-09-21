الأزمات : موقع الأردن الجغرافي غير معرض للأعاصير المدارية وسددونا آمنة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد حاتم الزعبي، الخميس، إنه من غير الدقيق معرفة وقوع زلزال باليوم والساعة.

وأضاف الزعبي أنه “لو كان الموضوع بهذه البساطة لما وجدت كل هذه الخسائر في الدول والمناطق التي وقعت فيها هذه الكوارث”.

وأضاف أن الزلازل هي سلسلة من الأحداث من الصعب التنبؤ بسلوكها، ومن الصعب التنبؤ بأماكن وتوقيتات وقوعها.

وأشار الزعبي إلى أن هناك تطورا علميا ربما بعض الدول كاليابان تستطيع أن تعطي إنذارا مبكرا لغاية ثوانٍ محدودة وبسيطة يمكن من خلالها أن توقف نشاطا في المفاعلات الذرية وربما إيقاف بعض القطارات هذا أقصى ما تم الوصول إليه.

وأكد أن “موقع الأردن الجغرافي غير معرض للأعاصير المدارية، وسددونا آمنة وجميعها مراقبة بوسائل إنذار مبكر، ويتم التفتيش عليها باستمرار”.

وتابع: “لكل سدّ خطة استجابة، ونتواصل مع الساكنين بالقرب من مجاري السدود باستمرار”.

“أستغرب فكرة تحديد موعد زلزال حقيقة أنا أستغرب هذه المعلومات والشائعات الموجودة في مواقع التواصل لدينا والتي تحدثت كثيرا أنه لدينا زلزال أو سيقع زلزال أو وقع زلزال.” وفق الزعبي

وفي حديثه عن تمرين درب الأمان قال إنه جاء في إطار خطة تدريبية للمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، وهو ” درب الأمان 3″ وهذا يعني أن هناك 1 و 2 ، وهناك تمارين جاءت أيضا قبل أشهر لها علاقة بهذا الموضوع ربما لم يعلن عنها.

وتابع: “نقوم بإعداد الخطط لهذه المخاطر ومن ضمن هذه المخاطر الزلازل، فهناك خطة وطنية لمواجهة الزلازل تم إقرارها من رئاسة الوزراء وبالمناسبة الخطة حدثت عام 2017 وتم تعديلها عام 2019، بعد ما حدث الزلزال في تركيا وسوريا تم إعادة النظر بالخطة بالتفصيل ودخلنا إلى تفاصيل عميقة واستفدنا من تجارب الآخرين من أجل الوصول إلى أكبر واقعية ممكنة في خططنا”.

وتابع: “الآن لا بد من اختبار هذه الخطط، أنت تختبر الخطط بطريقتين إما بالوقائع الحقيقية أو بالتمارين وبالتالي تم التحضير لسيناريو تمرين درب الأمان 3 في شهر حزيران الماضي بمعنى قبل زلزال المغرب وتم تأجيله لشهر 9 حتى يتزامن مع عودة المدارس لأن المدارس هي جزء من السلسلة التي سنطبق عليها مثل هذا التمرين، الفكرة هو فقط أن نجد نقاط الضعف والفجوات الموجودة في خطتنا هذا الموضوع ببساطة”.

ولفت إلى أن درب الأمان 3 لا يعني وقوع زلزال وسيتبعه درب الأمان 4 و درب الأمان 5.

وشدد على أن الواجب هو توفير التدريب ولا مانع من التدريب.

“إذا كان لا يوجد لدينا مؤشرات لوقوع زلزال فهذا لا يعفيني ولا يعفي مؤسسات الدولة من أن نتدرب ونصل إلى مستوى عالي من الكفاءة فيما يتعلق ليس بمنع الزلزال إنما بالاستجابة لتداعياته إن وقع” وفق الزعبي