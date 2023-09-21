بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأعلى منذ 2014 .. نحو 883 طلب لجوء من الأردن للاتحاد الأوروبي

منذ 52 ثانية
الأعلى منذ 2014 .. نحو 883 طلب لجوء من الأردن للاتحاد الأوروبي

وطنا اليوم:بين تقرير حديث صادر عن وكالة الإتحاد الأوروبي للجوء، ارتفاع طلبات اللجوء من قبل الأردنيين للاتحاد الأوروبي في العام الماضي 2022، وأنها تعتبر الأعلى منذ العام 2014
وبحسب التقرير، فإن مجموع طلبات اللجوء من قبل الأردنيين في 2022 بلغ 883، منها 769 طلبات للمرة الأولى، و114 طلبات متكررة.
وتابع التقرير أن القضايا المعلقة بلغت 691 قضية.
ووفقا للتقرير، فإن دول الإتحاد تلقت حوالي 966000 طلب لجوء عام 2022، وهو العدد الذي عرف زيادة قدرها النصف مقارنة بالعام الماضي 2021، والأكبر منذ عام 2016.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:16

اتفاقية لإلغاء التأشيرة لـ جوازات السفر الدبلوماسية مع كوستاريكا

20:07

وزير الأوقاف يعلن عن تقديم مساعدات لأسر وطلبة في العقبة

19:56

التلفزيون الأردني يبحث عن 11 مذيعاً

19:48

” الائتلاف الوطني” النيابية تزور بلدية مادبا 

19:36

الملك يتحدث عن المستجدات والفرص بالمنطقة ويحذر من تجاوز الفلسطينيين

19:26

تفكير حكومي بطرح طريق جديد مدفوع الأجر يربط الحدود العراقية بالعقبة

19:24

فضفضة مواطن غير حزبي

19:19

#عاجل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليتي رفيدة ونسيبة

19:17

دراسة مشروعين لباص سريع التردد من عمّان إلى المطار والسلط

19:12

اختتام الورشة التدريبية الريادية لشباب الاغوار الجنوبية من خلال مشروع عزم احد برامج مركز تطوير الاعمال BDC

19:11

الرائد والمصداقية .. قالت العرب: لاَ يَكْذِبُ الرَائِدُ أَهْلَهُ

18:48

مبارة سحاب والرمثا انتهت قبل ان تبدأ

وفيات
الفنان الأردني خالد الطريفي في ذمة اللهوفيات الخميس 21-9-2023وفيات الأربعاء 20-9-2023الدكتور عبد العزيز سليمان المعايطة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 19-9-2023