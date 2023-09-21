الأعلى منذ 2014 .. نحو 883 طلب لجوء من الأردن للاتحاد الأوروبي

وطنا اليوم:بين تقرير حديث صادر عن وكالة الإتحاد الأوروبي للجوء، ارتفاع طلبات اللجوء من قبل الأردنيين للاتحاد الأوروبي في العام الماضي 2022، وأنها تعتبر الأعلى منذ العام 2014

وبحسب التقرير، فإن مجموع طلبات اللجوء من قبل الأردنيين في 2022 بلغ 883، منها 769 طلبات للمرة الأولى، و114 طلبات متكررة.

وتابع التقرير أن القضايا المعلقة بلغت 691 قضية.

ووفقا للتقرير، فإن دول الإتحاد تلقت حوالي 966000 طلب لجوء عام 2022، وهو العدد الذي عرف زيادة قدرها النصف مقارنة بالعام الماضي 2021، والأكبر منذ عام 2016.