بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

اتفاقية لإلغاء التأشيرة لـ جوازات السفر الدبلوماسية مع كوستاريكا

منذ ساعة واحدة
اتفاقية لإلغاء التأشيرة لـ جوازات السفر الدبلوماسية مع كوستاريكا

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، محادثات مع وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، أرنولدو أندريه تينوكو، تناولت سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين.
ووقّع الوزيران اتفاقية بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة للأشخاص حاملي جوازات سفر دبلوماسية وخدمة، بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومة جمهورية كوستاريكا.
جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

إنهاء مباراة الحسين وشباب العقبة قبل انطلاقها

20:35

الأزمات : موقع الأردن الجغرافي غير معرض للأعاصير المدارية وسددونا آمنة

20:29

الأعلى منذ 2014 .. نحو 883 طلب لجوء من الأردن للاتحاد الأوروبي

20:07

وزير الأوقاف يعلن عن تقديم مساعدات لأسر وطلبة في العقبة

19:56

التلفزيون الأردني يبحث عن 11 مذيعاً

19:48

” الائتلاف الوطني” النيابية تزور بلدية مادبا 

19:36

الملك يتحدث عن المستجدات والفرص بالمنطقة ويحذر من تجاوز الفلسطينيين

19:26

تفكير حكومي بطرح طريق جديد مدفوع الأجر يربط الحدود العراقية بالعقبة

19:24

فضفضة مواطن غير حزبي

19:19

#عاجل إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليتي رفيدة ونسيبة

19:17

دراسة مشروعين لباص سريع التردد من عمّان إلى المطار والسلط

19:12

اختتام الورشة التدريبية الريادية لشباب الاغوار الجنوبية من خلال مشروع عزم احد برامج مركز تطوير الاعمال BDC

وفيات
الفنان الأردني خالد الطريفي في ذمة اللهوفيات الخميس 21-9-2023وفيات الأربعاء 20-9-2023الدكتور عبد العزيز سليمان المعايطة في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 19-9-2023