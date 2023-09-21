اتفاقية لإلغاء التأشيرة لـ جوازات السفر الدبلوماسية مع كوستاريكا

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، محادثات مع وزير خارجية جمهورية كوستاريكا، أرنولدو أندريه تينوكو، تناولت سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين.

ووقّع الوزيران اتفاقية بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة للأشخاص حاملي جوازات سفر دبلوماسية وخدمة، بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وحكومة جمهورية كوستاريكا.

جاء ذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك