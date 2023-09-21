وزير الأوقاف يعلن عن تقديم مساعدات لأسر وطلبة في العقبة

وطنا اليوم:أكّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية/ رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة، أن رسالة الوزارة هي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمحافظة على رسالة المنبر التوعوية، وهي رسالة النبي الكريم ونحن على أبواب الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك خلال افتتاحه ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري و الطبي المجاني، اليوم الخميس، الذي تنظمه مديرية الوعظ والإرشاد بالتعاون مع صندوق الزكاة ومستشفى المقاصد الخيرية في منطقة رحمة التابعة لقضاء وادي عربة في محافظة العقبة.

وقال الخلايلة: نحن هنا بين أهلنا وأخوتنا في منطقة قضاء وادي عربة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي وجّه الحكومة للنزول إلى الميدان والاستماع إلى الناس وتلمّس آحتياجاتهم.

وأضاف أنّ الملتقى يمثل فرصةً لِلقاء الأئمة والوعاظ والدعاة لتبادل الخبرات والمعلومات والتباحث في المسائل الفقهية، فيما تسعى الوزارة من خلال الأيام الخيرية والطبية المجانية لتقديم مساعدات طارئة للأسر والعائلات المحتاجة والعمل على ترميم المنازل أو تمويل المشاريع التأهيلية للأسر الفقيرة.

وتابع “نحاول وأد العديد من العادات السلبية التي تهدد أمن واستقرار المجتمع مثل، المخدرات وإطلاق العيارات النارية، وبيان الرأي الشرعي لمحاربة هذه الآفات الخطرة”.

وأعلن الخلايلة، عن تقديم 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً للأسر الفقيرة والمحتاجة ومساعدات نقدية لـ 50 يتيماً و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة لتوزيع 300 طرد غذائي، مشيراً إلى وجود 70 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في محافظة العقبة، وترميم 3 منازل، ووجود 35 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام.

وأبدى، خلال استماعه لملاحظات ومطالبات سكان المنطقة المتعلقة بقطاع الأوقاف، استعداد الوزارة لتأمين كفالات الأيتام وترميم المنازل وتمويل المشاريع التأهيلية لنقل الأسر الفقيرة إلى الكفاية والاعتماد على الذات ضمن الإمكانيات المتاحة لصندوق الزكاة والشروط المطلوبة.

وحضر حفل الافتتاح النائب عبيد ياسين، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، ونائب مجلس المحافظة علي أبو خليل، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الوعظ والإرشاد الشيخ إسماعيل الخطبا، ومدير مديرية أوقاف العقبة فارس الجوازنة، ومديرة مديرية تنمية المجتمع المحلي في شركة تطوير وادي عربة الدكتورة رنين الدراوشة، ومدير مديرية العلاقات العامة في الوزارة سنان المجالي، وعدد من أهالي ووجهاء المنطقة