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دراسة مشروعين لباص سريع التردد من عمّان إلى المطار والسلط

منذ ساعة واحدة
دراسة مشروعين لباص سريع التردد من عمّان إلى المطار والسلط

وطنا اليوم:استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، في مكتبه اليوم الخميس، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية، غوانغز تشين، والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون في مشاريع البنية التحتية خصوصا في قطاعي النقل والطرق.
وأشاد أبو السمن ببرامج التعاون القائمة مع البنك الدولي، وخاصة ما يتعلق بإسهامات البنك في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشاريع التي تهدف لخلق فرص للعمل، مستعرضا قائمة بالمشاريع الحكومية في قطاع النقل والطرق، وكيفية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.
وأعرب عن تطلع وزارتي الأشغال والنقل للحصول على دعم في تنفيذ مشروعين مهمين على غرار مشروع الباص سريع التردد عمان-الزرقاء، هما مشروعا الباص سريع التردد عمان-المطار وعمان-السلط انطلاقا من محطة صويلح، لافتا إلى أنه يجري حاليا إعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى للمشروعين، ومؤكدا أنه لا بد من تعميم فكرة الباص سريع التردد للربط بين مختلف المحافظات لحل مشكلة النقل العام التي يعاني منها الأردن.


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