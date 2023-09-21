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61 – 86 ‎%‎ نسبة إشغال الفنادق بالأردن

منذ ساعة واحدة
61 – 86 ‎%‎ نسبة إشغال الفنادق بالأردن

وطنا اليوم:تراوحت نسب إشغال الفنادق بجميع فئاتها التصنيفية في المملكة نهاية الأسبوع الحالي بين 61-86 ‎%‎، حيث حققت منطقة البحر الميت نسبة إشغال تقدر بـ 86 بالمئة، العقبة 80 بالمئة، عمان 71 بالمئة، والبترا 61 بالمئة.
وبين نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، اليوم الخميس، أن نسب الإشغال في فنادق 5 نجوم بلغت في البحر الميت 82 بالمئة، العقبة 74 بالمئة، وعمان 70 بالمئة، في حين بلغت في البترا 67 بالمئة، وذلك وفق وكالة بترا.
واشار هلالات، الى أن نسب الإشغال لفنادق الفئات الأخرى توزعت كالتالي: البحر الميت: فئة 4 نجوم 89 بالمئة، العقبة : فئة 4 نجوم 88 بالمئة، 3 نجوم 79 بالمئة، وفي عمان: 4 نجوم 80 بالمئة، 3 نجوم 63 بالمئة، وفي البترا: 4 نجوم 72 بالمئة، 3 نجوم 45 بالمئة


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